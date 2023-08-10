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Кубок России

Шелия: «Ахмат» хочет выйти из группы и побороться за кубок»

10 Августа 2023 • 09:39 Комментировать

Вратарь грозненского «Ахмата» Гиорги Шелия пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка Кубка России против «Балтики».

«Важно, чтобы мы эмоционально и физически подошли к игре в хорошей форме. Чтобы хватило эмоций и сил. Нам надо выигрывать. Хотим выйти из группы и побороться за кубок», - рассказал голкипер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч состоится сегодня, 10 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Следующий поединок грозненская команда проведет против «Пари НН» в рамках четвертого тура Премьер-лиги. Встреча состоится в понедельник, 14 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Гиорги Шелия Ахмат
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