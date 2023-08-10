Бальбуэна высказался о победе «Динамо» над «Краснодаром»

Капитан и защитник столичного «Динамо» Фабиан Бальбуэна пообщался с журналистами после победы на «Краснодаром» в рамках второго тура групповой стадии Кубка России.

«Игра была сложной. Важно, что мы смогли сегодня выиграть. Мы знаем, что нам нужно еще много тренироваться. С сегодняшнего дня приступаем к работе, думаем о следующей игре», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась победой «Динамо» со счетом 4:3. Следующий матч подопечные Марцела Лички проведут против «Балтики» в рамках четвертого тура Премьер-лиги. Поединок состоится 13 августа.