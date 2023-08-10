«Ахмат» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В Кубке России по футболу встречаются «Ахмат» и «Балтика».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ахмат - Балтика
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Протокол игры
Шелия Гиорги•Быстров Марат•Харин Евгений•Семёнов Андрей Игоревич•Уциев Ризван•Бериша Бернард•Диванович Заим•Ильин Владимир•Камилов Владислав•Ковачев Светослав•Волков Виталий
Латышонок Евгений•Дудиев Аслан•Лазарев Вадим•Остойич Иван•Аванесян Тигран•Ламейра Жоао•Галоян Артур•Осипов Александр•Барков Дмитрий•Энрикес Анхело•Мусаев Тамерлан
10 августа. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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