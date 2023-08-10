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«Ахмат» - «Балтика»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

10 Августа 2023 • 19:30 Комментировать
Ахмат
0:1
Балтика
перерыв

В Кубке России по футболу встречаются «Ахмат» и «Балтика».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Ахмат - Балтика

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Протокол игры  
Ахмат0:1Балтика
Шелия ГиоргиБыстров МаратХарин ЕвгенийСемёнов Андрей ИгоревичУциев РизванБериша БернардДиванович ЗаимИльин ВладимирКамилов ВладиславКовачев СветославВолков Виталий
Запасные: Конате Мохамед IIТимофеев АртёмТашаев РизванМацуев МинкаилОлейников ИванОпарин МихаилТодорович ДаркоЧеликович Ясмин
Латышонок ЕвгенийДудиев АсланЛазарев ВадимОстойич ИванАванесян ТигранЛамейра ЖоаоГалоян АртурОсипов АлександрБарков ДмитрийЭнрикес АнхелоМусаев Тамерлан
Запасные: Казаев ЯнБориско МаксимВалиахметов ЭдуардЖеймо НикитаЖиров АлександрМаляров КириллКузьмин МаксимПряхин СергейПуцко АлександрФернандес РобертоРадмановац НиколаГузина Гедеон
10 августа. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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АХМАТ БАЛТИКА
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