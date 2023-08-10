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Кубок России

Ахметов прокомментировал поражение от «Динамо» в Кубке России

10 Августа 2023 • 02:00 Комментировать
Динамо Москва
4:3
Краснодар
окончен

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о поражении от «Динамо» во втором туре групповой стадии Кубка России.

«Многое позволили около своих ворот, хотя и сами создавали. Интересная игра, но хотелось бы как минимум не проиграть. Всё шло хорошо, но потом неудачный стандарт — и проиграли», — заявил хавбек «быков», чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, открытая игра является хорошим вариантом для фанатов, но не для самих футболистов.

Напомним, что «Краснодар» потерпел второе поражение в нынешнем розыгрыше Кубка, уступив в гостях «Динамо» со счётом 3:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Ильзат Ахметов
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