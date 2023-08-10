Ахметов прокомментировал поражение от «Динамо» в Кубке России

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о поражении от «Динамо» во втором туре групповой стадии Кубка России.

«Многое позволили около своих ворот, хотя и сами создавали. Интересная игра, но хотелось бы как минимум не проиграть. Всё шло хорошо, но потом неудачный стандарт — и проиграли», — заявил хавбек «быков», чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, открытая игра является хорошим вариантом для фанатов, но не для самих футболистов.

Напомним, что «Краснодар» потерпел второе поражение в нынешнем розыгрыше Кубка, уступив в гостях «Динамо» со счётом 3:4.