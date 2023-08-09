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Ивич: «Шапи очень хорошо сегодня сыграл, он меня в каком-то смысле удивил»

09 Августа 2023 • 23:26 Комментировать
Динамо Москва
4:3
Краснодар
окончен

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо».

- Невероятная по эмоциям и результату игра. Что вам сегодня понравилось в игре «Краснодара», а что  не понравилось?

- Рад, что мы забили три гола, и что у нас было еще 2-3 шанса, но не понравилось, конечно же, то, что соперник забил четыре гола.

- Несколько раз по ходу матча «Краснодар» переворачивал игру, когда казалось, что преимущество было у «Динамо». В какой-то момент вы перехватывали инициативу. Почему не удавалось держать эту инициативу на протяжении продолжительного времени?

- Многие футболисты из нашего состава на этот матч в первый раз играли. Сейчас на самом деле начало чемпионата, так что футболисты пытаются достигнуть лучшей формы. Тот факт, что у соперника очень качественные игроки, не всегда получается контролировать игру так, как мы хотим.

- В прошлом туре в чемпионате вы играли против «Пари НН», команды, которая в основном обороняется. Сегодня вы играли против атакующего «Динамо». Против каких команд «Краснодару» комфортнее играть, против  тех, кто атакует или обороняется?

- «Краснодар» обязан играть хорошо против команд, которые активно атакуют и активно защищаются.

- Магомед-Шапи Сулейманов сегодня провел все 90 минут, впервые в сезоне он вышел в составе «Краснодара». Как вы его игру сегодня оцените?

- На самом деле Шапи очень хорошо сегодня сыграл, он меня в каком-то смысле удивил и показал хорошее качество. То, как он вел себя во время матча, его настрой, то, как он играл, действительно качественно получилось.

- То, что случилось в концовке матча, штрафной у своих ворот и гол после рикошета Захаряна. Это случайность, или есть какая-то недоработка кого-то из футболистов?

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- Мне нужно пересмотреть этот эпизод еще раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич Магомед-Шапи Сулейманов
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