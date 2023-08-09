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Кубок России

Гайч: «Заболотный — великолепный нападающий»

09 Августа 2023 • 23:22 Комментировать
ЦСКА Москва
0:2
Факел
окончен

Форвард столичного ЦСКА Адольфо Гайч прокомментировал промах своего одноклубника Антона Заболотного в матче Кубка России против «Факела».

«Заболотный — великолепный нападающий, уверен, у него в будущем будут ещё шансы, которые он реализует», — заявил аргентинский нападающий, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что в проигранном домашнем поединке второго тура Кубка России Антон Заболотный оказался фактически у пустых ворот и с нескольких метров запустил мяч гораздо выше рамки. После этого «Факел» открыл счёт, а позже и удвоил преимущество.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный Адольфо Гайч
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