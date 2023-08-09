Личка: «Краснодар» так же забил нам в первом матче, а мы сегодня им вернули им должок»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Краснодаром» (4:3).

- Какие эмоции после такого триллера?

- У меня отличные эмоции, потому что три дня назад и сегодня ребята играли до конца, бились. Только слом в тайме был, когда мы играли 40 минут очень хорошо, были уверены в себе, играли, давили на соперника и оборону. Да, соперник забил гол, 2:1, а мы начинаем бояться. В последние пять минут у соперника пенальти, первый не забил. Мы выходим из раздевалки, и соперник сразу делает счет 2:2. Как бы хорошая реакция на это, начали чуть-чуть играть. У нас получилось забить третий гол, пенальти третий, к сожалению, я думаю, уже был, потому что подкат в штрафной - это всегда опасный момент. Наконец-то счастье улыбнулось нам, потому что рикошет. «Краснодар» так же забил нам первый гол, а мы сегодня им вернули им должок. Эмоции хорошие, характер команды, которая играет до конца. Физически, я думаю, у нас уже получше. Стараемся работать. В воскресенье у нас уже очень тяжелый матч с хорошим соперником, «Балтикой», который тоже будет настраиваться на нас. Завтра чуть-чуть отдохнем, но мысленно нужно готовиться уже к следующей игре.