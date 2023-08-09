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Фомин: «Может быть, все проблемы в психологии»

09 Августа 2023 • 22:57 Комментировать
Динамо Москва
4:3
Краснодар
окончен

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Краснодаром» (4:3).

- Вчера смотрел матч «Спартак» - «Пари НН»?

- Только голы.

- Но счет знаешь?

- Да.

- Сегодня ожидал и настраивался, что может получиться такой матч?

- Я не думал именно о счете. Так, готовились к сопернику, настраивались. Ему в чемпионате проиграли. Первый тайм провели качественно, за исключением последних пяти минут. Там мог счет с 2:0 2:2 стать. А так позитив есть, нужно двигаться вперед.

- Ты сразу вспомнил про поражение в первом туре. Действительно от этого матча отталкивались, и он был основой разбора?

- Конечно, он не так давно произошел, проиграли дома первый матч. А сегодня 15 000 смотрят. Понятно, что хочется выиграть, атмосфера супер, спасибо большое болельщикам, сегодня благодаря им, может быть, на 90-й минуте мы заслужили фарт.

- Атакующий стиль Лички, о котором мы много говорим, насколько он команде приходит, прививается? Действительно это отличается от того, что вам прививали раньше?

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- Мы пробуем. Может, где-то ошибаемся часто, но надо понимать, где надо рисковать, а где нет. Вообще стараемся получать удовольствие от этого футбола, но все упирается в результат.

- Эта «фирменная» фишка «Динамо». Что происходит, команда ведет 2:0 в Самаре, с «Зенитом», сейчас, и потом в такие приключения вы себя погружаете.

- Я не знаю, может быть, со стороны виднее. Концентрацию, думаю, потеряли.

- Физически нормально себя чувствуете? Почему концовки тайма такие, раз и всё?

- Я не знаю, будем анализировать. Физически хорошо себя чувствуем. Не знаю, может быть, всё дело в психологии.

- Кто принимал решение, что будет бить Захарян, а не ты?

- Я. Я бы тоже бил в тот угол через стенку. Мне кажется, что вратарь стоял близко к другому углу. Было бы странно в «его» угол бить.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Даниил Фомин
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