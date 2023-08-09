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Кубок России

И снова жара в Кубке России! «Краснодар» и «Динамо» выдали огненный матч с тремя пенальти, семью голами и драматичной развязкой

09 Августа 2023 • 22:43 Комментировать (1)
Динамо Москва
4:3
Краснодар
окончен

«Динамо» и «Краснодар» встретились в рамках Кубка России. Матч второго тура группового этапа состоялся 9 августа на стадионе «ВТБ Арена».

Протокол игры  
Динамо Москва4:3Краснодар
(1:0) Фомин Даниил31'  
(2:0) Грулёв Вячеслав35'  
  41'Кривцов Никита (2:1)
  47'Кобнан Мозес (2:2)
(3:2) Грулёв Вячеслав68'  
  77'Кордоба Джон (3:3)
(4:3) Захарян Арсен 90'  
Лещук ИгорьБессмертный СтаниславСазонов СабаФернандес Роберто  79'Скопинцев Дмитрий 65' (Тюкавин Константин ( 65') Фомин Даниил  88'Гагнидзе ЛукаГрулёв ВячеславЛесовой Даниил 65' (Маричаль Николас ( 65') Макаров Денис 65' (Захарян Арсен ( 65') Гладышев Ярослав 79' (Нгамалё Николя ( 79'  82')
Запасные: Смолов ФёдорЛаксальт ДиегоРасулов КурбанБальбуэна ФабианКупцов ИльяЗазвонкин ИванКутицкий Александр
Агкацев Станислав  30'Эктов АлександрКайо ПанталеаоАрутюнян Георгий 84' (Алонсо Хуниор ( 84') Волков Сергей Александрович 59' (Оласа Лукас ( 59') Ахметов ИльзатБаньяц Михайло 60' (Кади ( 60') Кривцов Никита 72' (Черников Александр ( 72') Сулейманов Магомед-ШапиКобнан Мозес 59' (Кордоба Джон ( 59') Кевин
Запасные: Петров СергейБатчи ЖоауСафонов МатвейОлусегун ДжуниорШтепа МихаилГайворонский Данила
09 августа. Стадион "ВТБ Арена".

 

В отличном настроении «Динамо» и «Краснодар» подошли к очному матчу. Москвичи в прошлом туре обыграли «Зенит» на его поле, а «быки» вообще выиграли три матча из трёх на старте сезона и вместе со «Спартаком» лидируют в РПЛ. Однако в Кубке России «Динамо» и «Краснодар» идут с одним поражением в пассиве. «Бело-голубые» по пенальти уступили «Пари НН», а «быки» проиграли «Спартаку». Так что, ситуацию хотели поправить оба коллектива.

Приближённые к боевым составы увидели зрители, вот только Личка не захотел рисковать Захаряном, Лаксальтом и Бальбуэна, оставив их в запасе. А Ивич предоставил отдых Кордобе, Алонсо, Кади, Олусегуну и не стал сразу бросать в бой новичка Оласу. Разгонялись команды постепенно. «Динамо» играло первым номером, но скоростей на моменты не хватало, а «Краснодар» грамотно оборонялся.

Но постепенно давление «Динамо» стало приносить плоды. Макаров со стандарта закрутил в голову Грулёву – тот пробил рядом со штангой. Затем Агкацев перед собой отразил удар Скопинцева, вновь предоставив шанс Вячеславу, но форвард «Динамо» с линии вратарской ахнул сильно выше ворот. Исправился Грулёв через 10 минут – после паса Макарова убежал на голкипера, обыграл того и был сбит. Жёлтая карточка для Агкацева и пенальти.

Даниил Фомин с «точки» пробил в правую штангу, от которой мяч и оказался в сетке – 1:0. Как оказалось, это гол буквально поджёг игру. Тут же Грулёв вылетает на фланговый наброс Гладышева, продавливает Волкова и бьёт в противоход Агкацеву – 2:0. В ответ чудо-гол сооружает Кривцов: Никита на углу штрафной площади накрутил двоих, продвинулся в центр и ахнул под дальнюю штангу – 2:1.

А потом и сравнивать счёт обязан был «Краснодар». Кривцов отдал мяч Эктову, тот пробил аккурат в отставленную руку Фернандесу. К «точке» подошёл Ахметов, но исполнить Фомина не сумел. Ильзат тоже метил в угол, однако пустил мяч на метр правее штанги – нереализованный пенальти в пассиве «Краснодара». Уже во втором тайме за Ахметова оправдались Мозес и Шапи.

Скопинцев завозился в центре поля, Сулейманов навязал борьбу и отобрал мяч. Ленини тут же от центральной линии поля выдал проникающий пас на рывок вперед Мозесу. Нигериец опередил Сазонова, вышел один на один с Лещуком и проткнул мяч под голкипером – 2:2. Вновь огненная игра в Кубке России озарила московский вечер. И это был ещё не «вечер». Потому что Грулёв не встретил сопротивления на пути к штрафной площади, примерился и пробил с дуги. Мяч по пути задел пятку Кайо, чуть изменил траекторию, врезался в штангу и оказался в сетке – 3:2.

Но и у «Краснодара» ответ нашёлся. Предоставил его Джон Кордоба, опередивший в штрафной площади Бессмертного и попавший под его оголтелый подкат. Арбитр не сразу заметил фол, но побежал смотреть повтор после подсказки и в итоге назначил пенальти. Сам же пострадавший уверенно разбросал Лещука и мяч по разным углам – 3:3.

Просто ураганная ничья в основное время намечалась, все уже готовились к серии 11-метровых ударов, но тут слово взял Захарян. На 6-й компенсированной минуте Арсен заработал штрафной удар в борьбе с Ленини, а затем сам же и пробил с опаснейшего стандарта. Случился рикошет от Кевина, мяч полетел в противоход Агкацеву и оказался в сетке – 4:3, победа «Динамо»! Ещё один феерический матч в Кубке России.

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Комментарии (1)
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ингерман
09 Августа 2023 в 22:50
ай медиа-лига рулец.. самый хфуцбол для махнатикав.. и главная каменты из партков лезут следуя митадичкам - крутой-огненный-захватываший-феерищеский и тык дальши.. а па сути - хфуцбол ни-о-чем.. А-ха-ха-ха! )))
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