Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Квеквескири оценил важность победы над ЦСКА

09 Августа 2023 • 22:43 Комментировать
ЦСКА Москва
0:2
Факел
окончен

Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири оценил важность победного матча против ЦСКА во втором туре Кубка России.

«Не скажу, что играли очень плохо, просто не везло, не забивали свои моменты. Это был груз, поэтому матч был ключевым. Мы знаем, какой негатив пишут люди», — заявил футболист клуба Премьер-лиги в интервью «Матч ТВ». По его мнению, в прошедшей встрече «Факел» играл в более строгом стиле, отметив, что в футболе всегда важна дисциплина.

Напомним, что воронежцы одержали первую победу в сезоне, сенсационно обыграв ЦСКА в гостевом матче со счётом 0:2. Дублем отметился Максим Максимов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел Ираклий Квеквескири
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Сочи Сочи
2
0
2.45 3.75 2.80
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Факел Факел
0
2
1.59 4.50 5.60
Видео
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Зенит Зенит
0
1
4.60 4.30 1.72
Видео
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
Краснодар Краснодар
4
3
2.32 3.90 2.95
Видео
10.08.23 в 20:00
Ахмат Ахмат
Балтика Балтика
2.22 3.75 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Августа
22:57 · Кубок России
Фомин: «Может быть, все проблемы в психологии»
22:43 · Кубок России
Квеквескири оценил важность победы над ЦСКА
22:27 · Кубок России
«Динамо» пропустило в третий раз от «Краснодара»
22:16 · Кубок России
«Динамо» снова впереди в игре с «Краснодаром» благодаря дублю Грулёва
21:58 · Кубок России
«Краснодар» сравнял счёт в игре с «Динамо» сразу после перерыва
21:51 · Кубок России
Васютин: «Готовились к непростому матчу»
21:46 · Кубок России
Евсеев: «По ходу игры с ЦСКА уже думали о «Зените»
21:39 · Кубок России
Бобёр — о матче «Крылья Советов» - «Зенит»: «Ничейный результат был бы справедливее»
21:32 · Кубок России
«Краснодар» отыграл один мяч у «Динамо» и не забил пенальти
21:32 · Кубок России
Голкипер «Оренбурга»: «Просто выручил команду»
21:26 · Кубок России
«Динамо» снова забило «Краснодару», отличился Грулёв
21:26 · Кубок России
Евсеев: «Если играем на ноль, то набираем очки»
21:21 · Кубок России
Фомин забил пенальти, «Динамо» повело в матче с «Краснодаром»
21:20 · Кубок России
Осинькин: «Провели достойную игру, могли и не проиграть «Зениту»
21:13 · Кубок России
Осинькин: «Мы могли не проиграть «Зениту»
Все новости