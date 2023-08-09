Квеквескири оценил важность победы над ЦСКА

Полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири оценил важность победного матча против ЦСКА во втором туре Кубка России.

«Не скажу, что играли очень плохо, просто не везло, не забивали свои моменты. Это был груз, поэтому матч был ключевым. Мы знаем, какой негатив пишут люди», — заявил футболист клуба Премьер-лиги в интервью «Матч ТВ». По его мнению, в прошедшей встрече «Факел» играл в более строгом стиле, отметив, что в футболе всегда важна дисциплина.

Напомним, что воронежцы одержали первую победу в сезоне, сенсационно обыграв ЦСКА в гостевом матче со счётом 0:2. Дублем отметился Максим Максимов.