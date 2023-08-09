«Динамо» пропустило в третий раз от «Краснодара»

Близится к завершению игровое время кубкового матча «Динамо» - «Краснодар». Столичная команда вела 2:0, затем 3:2, но ближе к концу пропустила в третий раз. Станислав Бессмертный неаккуратно противодействовал Джону Кордобе и сбил форварда с ног в штрафной. После видеоповторов рефери принял решение назначить 11-метровый удар в ворот «бело-голубых». Сам пострадавший подошел к мячу и пробил в правую часть ворот. Голкипер не угадал на сей раз.

3:3 на табло, и голы еще будут, так как по регламенту ничейный исход исключен. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.