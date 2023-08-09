«Динамо» снова впереди в игре с «Краснодаром» благодаря дублю Грулёва

В самом разгаре второй тайм кубкового матча между «Динамо» и «Краснодаром». Первые полчаса на табло горели нули, после чего хозяева забили два гола подряд, но с первых минут второго тайма в игре снова было равенство - 2:2. И вот Вячеслав Грулёв, который ранее заработал пенальти и отметился голом, здорово запустил мяч метров с 25, по пути к воротам круглый задел ногу Кайо и после рикошета остановился в сетке ворот.

«Динамо» снова ведет, счет 3:2. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.