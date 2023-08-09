«Краснодар» сравнял счёт в игре с «Динамо» сразу после перерыва

Только возобновился кубковый матч «Динамо» - «Краснодар», как гости всё же сравняли счёт. В первом тайме «бело-голубые» забили два мяча подряд после ударов Даниила Фомина и Вячеслава Грулёва. У соперника Никита Кривцов отыграл один мяч, а Ильзат Ахмедов мог сравнивать, но не забил пенальти.

На 47-й минуте Мозес получил отменный пас в линию атаки реализовал выход один на один с голкипером, протолкнув мяч под голкипером.

Счет стал 2:2, а это значит, что голы еще будут. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.