Васютин: «Готовились к непростому матчу»

Питерский «Зенит» реабилитировался после поражения от московского «Динамо» в третьем туре чемпионата российской Премьер-лиги, команда Сергея Семака выиграла в матче группового раунда Фонбет Кубка России у самарцев из «Крыльев Советов». Вратарь чемпионов России Александр Васютин прокомментировал скромный успех своего клуба.

- Спасибо за поздравление! Конечно, здесь нелегко играть: «Крылья» — довольно смелая и агрессивная команда, поэтому мы готовились к непростому матчу. Тем более это Кубок, - цитирует слова игрока официальный сайт питерского клуба.

Питерский клуб, при всех своих успехах, никогда не выигрывал Кубок России.