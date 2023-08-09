Евсеев: «По ходу игры с ЦСКА уже думали о «Зените»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Сегодня «Факел» показал классное качество - умение терпеть, потому что ЦСКА пытался давить, а вы забивали. Что бы вы отметили помимо терпения в сложные моменты?

- Во-первых, я очень доволен тем, что те ребята, которые мало играли, сегодня вышли и довольно-таки уверенно сыграли. На нас довлеет результат, поэтому в любой игре, что в Кубке, что в чемпионате, нам надо набирать очки. Вы видите, если мы играем на ноль, значит, мы набираем очки.

- Для вас такая хорошая головная боль, потому что был Беленов в чемпионате, а сейчас мы видим, что Гудиев себя здорово проявил, Максимов два гола забил. Теперь будет еще приятнее выбирать состав?

- Так и есть, это раз. А второе - мы брали вратарей и предполагали, что конкуренция, и они равноплановые, потому что один опытный вратарь, а другой - тоже много поиграл на высшем уровне, поэтому мы во вратарской позиции, по крайней мере, не сомневались и распорядились, им время дали. Кто-то в чемпионате, кто-то - на Кубке. Сегодня Гудиев нам помог, потому что было много эпизодов, где он нас спасал. Но это футбол. Мы в таком сочетании в обороне еще не скоро сыграем. Когда у нас номинальный полузащитник Мастерной играл центрального защитника, аналогично Мендель. Поэтому мне приятно то, что у нас есть игроки, которые могут действовать на многих позициях.

- У вас сегодня в такой тревожный момент выходил Ивлев, ему 16 лет. Что говорили, как успокаивали? Потому что я думаю, что там сердечко билось.

- Вы знаете, этот парень с нами уже давно тренируется. Поэтому я его особо не настраивал, его настраивать не надо, он ездил в Бразилию за сборную юношескую. Игрок, который показывает на U19, там играет и довольно-таки качественно. Он вышел на поле, не затерялся, а наоборот будет дальше получать игровую практику. Я очень рад за него и надеюсь, что мы ему поможем вырасти. Я даже не сомневался, что он сыграет. Мы видим то, что многие футболисты в разных командах шестого года, седьмого года, пятого - играют спокойно. Мы говорим, что молодой игрок - это 25 лет, но нет такого молодого в 25 лет. Молодой игрок - это 15, 16, до 20 лет. У нас в 29 говорят, что уже старый…

- Заменами в целом довольны?

- Мы замены планировали, но сама игра диктовала. У Брызгалова были проблемы с мышцами, как видите, с этим были связаны проблемы у некоторых игроков, которые играли в предыдущих матчах. Какие-то запланированные мы сделали. У нас слот один остался, поэтому мы решили сразу три замены сделать. Просто мы планировали чуть поменьше времени дать этим футболистам. Опять же мы уже думали о «Зените». Сегодня у нас кто-то пропускал, не восстановился. Но наоборот мы добавили в переходных фазах. Как раз заставили не так нагнетать где-то в концовке.

- Сегодня сидели на стульчике. Возможно, футбольное прошлое о себе напоминает? Потом думал, что если выиграете, как будете на стол прыгать?

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- Я на стол не могу прыгать, я вчера тренировку проводил и пришлось сломаться. Сломался, теперь вот месяц будет проблема. Тренер своим примером показывает.