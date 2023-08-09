Бобёр — о матче «Крылья Советов» - «Зенит»: «Ничейный результат был бы справедливее»

Экс-игрок «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался после поражения самарской команды в матче второго тура Кубка России с «Зенитом» (0:1).

«По этой игре, возможно, ничейный результат был бы справедливее, но «Зенит» повел в счете и играл по результату. «Крыльям», к сожалению, не удалось забить, чтобы попробовать вырвать победу», — заявил Бобёр Metaratings.

«Крылья Советов» не смогли набрать ни одного очка за два тура Кубка России, проиграв «Балтике» (2:3) и «Зениту» (0:1). Следующим соперником подопечных Игоря Осинькина в групповом этапе Пути РПЛ станет «Ахмат», а «сине-бело-голубые» сыграют с «Балтикой».