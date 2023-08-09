«Краснодар» отыграл один мяч у «Динамо» и не забил пенальти

«Динамо» имеет шансы взять реванш у «Краснодара» за поражение в стартовом матче сезона. Ближе к концу первого тайма с интервалом в несколько минут Даниил Фомин и Вячеслав Грулёв забили по голу в ворота гостей. Тем не менее, быстро вернулась интрига в поединок. Это Никита Кривцов здорово работал с мячом в штрафной и вовремя нанес удар в угол ворот соперника. Счет стал 2:1 в пользу «Динамо». Несколько минут, и в ворота хозяев назначен 11-метровый, но Ильзат Ахметов пробил мимо ворот. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.