Голкипер «Оренбурга»: «Просто выручил команду»

Андрей Ходанович, голкипер «Оренбурга», рассказал о своих чувствах после того, как команде удалось отыграться за неудачу в чемпионате и выиграть у «Сочи» в игре группового раунда Фонбет Кубка России. В ходе матча Ходановичу несколько раз удавалось выручить свою команду от опасных выпадов южан, но сам он свои заслуги оценил скромно.

- Просто выручил команду, вот и всё. Хорошая игра. Рад, что отменили их гол, мяч попал в перекладину. Да и мы забили прекрасный гол, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем своем матче «Оренбург» сыграет с «Краснодаром» в рамках четвертого тура РПЛ.