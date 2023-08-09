«Динамо» снова забило «Краснодару», отличился Грулёв

На 31-й минуте кубкового матча «Динамо» - «Краснодар» команда Марцела Лички открыла счет. Это Даниил Фомин реализовал пенальти, заработанный Вячеславом Грулёвым. Несколько минут, и Грулёв уже сам оказался на острие атаки и записал гол в свой актив. Ярослав Гладышев с правого фланга доставил мяч к линии вратарской, а там полузащитник «Динамо» опередил Сергея Волкова и метко пробил. Счет стал 2:0 в пользу команды «Динамо». Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.