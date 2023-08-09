Евсеев: «Если играем на ноль, то набираем очки»

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев озвучил нехитрую формулу успеха для своего клуба - он считает, что прежде всего команда должна играть на ноль Это случилось в игре с ЦСКА в рамках группового турнира Фонбет Кубка России, и в результате воронежцы выиграли со счетом 2:0. Евсеев очень доволен.

- Я доволен, что те ребята, которые мало играли, сегодня вышли и довольно уверенно сыграли. На нас довлеет результат, поэтому нам надо набирать очки, что в кубке, что в чемпионате. Как видите, если мы играем на ноль, то набираем очки, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».