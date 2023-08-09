Фомин забил пенальти, «Динамо» повело в матче с «Краснодаром»

В заключительном кубковом матче среды «Динамо» принимает «Краснодар». Команды провели первую треть без результативных ударов. Голкипер «быков» Станислав Агкацев запоздал с выходом из ворот и снес с ног Вячеслава Грулёва, который уже пробросил мяч себе на ход в штрафной - бесспорный пенальти. К мячу подошел Даниил Фомин и был точен, направив мяч в правый от себя угол ворот. Агкацев угадал направление полета мяча, но не дотянулся.

Счет стал 1:0, на этот момент у «Динамо» четыре очка, соперник идет без набранных баллов. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.