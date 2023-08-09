Осинькин: «Провели достойную игру, могли и не проиграть «Зениту»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин раздосадован поражением от питерского «Зенита» в матче группового раунда Фонбет Кубка России. «Крылья» уступили с минимальным счетом, а Осинькин считает, что его подопечные вполне могли избежать такой участи, создав достаточное количество моментов.

- Мы создали свои моменты, состав был не самый наигранный, как и у соперника, конечно. В каких‑то деталях мы могли быть лучше и быстрее взаимодействовать. Но считаю, что ребята, вышедшие в старте, провели достойную игру. Мы могли и не проигрывать, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем своем матче самарский клуб сыграет с «Локомотивом», это случится, разумеется, в рамках РПЛ.