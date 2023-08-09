Осинькин: «Мы могли не проиграть «Зениту»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Не получилось сегодня забить впервые после возобновления сезона. На ваш взгляд, чем это вызвано?

- Хорошая качественная команда. Мы в общем-то создали свои моменты, состав был такой немножечко наигранный, как у соперника. Поэтому в каких-то деталях, мелочах мы могли быть лучше и быстрее взаимодействовать, быстрее и агрессивнее. Но считаю, что те ребята, которые сегодня вышли в стартовом составе, провели достойную игру. Мы могли не проиграть.

- Вышел Салтыков, и сразу прибавилось агрессии в атаке. Не было ли желания выпустить его, возможно, с начала тайма?

- Вам Гарре не понравился… А по мне Гарре сыграл неплохо, и Салтыков вышел неплохо. Нам надо было немножечко распределить силы и угадать с заменами, потому что некоторые футболисты не играли у нас достаточно долго полные матчи. Это очень сложно, особенно против таких команд, как «Зенит». Поэтому мы распределили плюс-минус нагрузку. Конечно, там маленькие травмы Иванисени и Витюгова внесли свои коррективы. Мы этого опасались, но тем не менее, считаю, что ребята все сделали правильно и нормально. Агрессивны и активны были все.

- Как оцените сегодня игру Егора Карпицкого? Очень много времени он получил с момента выхода на поле.

- Он всегда старается и в процессе понимания игры команды, в процессе привыкания к скорости, которая есть в РПЛ. Конечно, у него есть все задатки для того, чтобы прогрессировать. Сегодня иногда в борьбе он был пока слабее физически, что в силу возраста неудивительно. К ней надо быть более готовым физическим и ментально. Без борьбы в футболе сложно. В пространстве за счет понимания как атаковать он создает свои моменты, у него было два хороших момента. Это то, почему у нас к нему был такой интерес.

- Два матча в Кубке и два поражения. Причем оба поражения на своем поле. Как это может сказаться на дальнейшей судьбе «Крыльев» в Кубке?

- Сейчас подсчетом очков смысла нет заниматься, мы думаем, что одно место, скорее всего, первое, будет у «Зенита». Тем не менее, мы продолжаем бороться и по ходу матча по нашему настроению, по нашему желанию, наверное, никто бы не сказал, что мы играем вполсилы. Уверен, что никто не скажет.