Семак объяснил интересные замены в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Получилось победить. А что не получилось в этом матче?

- Главное, что получилось победить. Это кубковая игра. Понятно, что обе команды проводили ротацию, давали своим основным игрокам отдохнуть. А в завершении было много хороших подходов, качественной хорошей передачи, которая привела бы к забитому мячу, второму. Игра бы успокоилась, а так счет минимальный. Игра держала в напряжении до последних минут, были опасные стандартные положения, угловые в исполнении «Крыльев». В остальном хорошая качественная игра.

- Достаточно интересные замены по выбору исполнителей по позициям чем вызваны?

- Исходя из того, что у нас сейчас после травмы Саша Ерохин не готов был, 15-16 человек из тех, кто мог выйти. Поэтому выходили те, кто приехал сегодня. И выходили на тех позициях, которые требовались, для того, чтобы усилить или заменить тех футболистов, которые больше играют, чтобы нагрузка равномерно ложилась.

- Коваленко получил сегодня чуть больше времени, чем в матче с «Ахматом». Не было ли желания выпустить его чуть раньше? Все-таки матч против бывшей команды.

- Было, но по той схеме, которую мы выбрали, на наш взгляд, ему более предпочтительнее играть немного при другом расположении, но я думаю, он сейчас набирает форму и будет играть больше. Он лучше смотрится физически и, думаю, с каждым матчем будет получать больше времени.