Ивич: «Выход Сулейманова - это решение тренера»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Динамо».

- С момента старта сезона сыграно очень много матчей, три в чемпионате, сегодня второй тур в Кубке. В каком физическом и эмоциональном состоянии «Краснодар»?

- В плане физического состояния мы становимся все лучше и лучше, стараемся быть лучше и лучше, включая тот факт, что с каждой следующей игрой футболисты, которые до этого немного пропустили определенные периоды межсезонья, будут играть, наберут свою форму и смогут еще эффективнее помогать в наших матчах. В плане эмоционального состояния у нас проблем нет, игроки работают, стараются делать всё, что мы просим. На данный момент всё под контролем.

- Магомед-Шапи Сулейманов не выходил еще в этом сезоне, даже на замену. Сегодня он появляется в старте. Почему его не было до этого даже на замену? Почему он в старте сегодня?

- Это решение тренера, я особо не буду углубляться в детали по этому поводу. Данный футболист, Сулейманов - игрок, который усердно работает и действительно старается. Он пришел к нам после года в Израиле. Он готов играть и выйдет на поле.

- Сегодня не сможет сыграть из-за дисквалификации Эдуард Сперцян. Будет ли как-то системно игра менять из-за такого важного футболиста, или кто-то его заменит по позиции?

- У нас атакующих полузащитников предостаточно в команде, тот же Кривцов, который может сыграть там, Ильзат, Михайлов и другие. Знаете, всё может произойти, поэтому так получилось. Эдуард Сперцян очень важен для команды, мы действительно хотим его видеть на поле. Он нам очень помогает. И он тоже, я думаю, ему определенно не понравилась ситуация с красной карточкой, но что-то произошло, то произошло. Была красная карточка, так бывает, поэтому на данный момент мы играем без Сперцяна.