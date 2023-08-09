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Кубок России

В «Оренбурге» отреагировали на первую победу команды под руководством Ярошика

09 Августа 2023 • 20:35 Комментировать
Оренбург
2:0
Сочи
окончен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался после победы команды над «Сочи» (2:0) в рамках второго тура Кубка России. Эта победа стала первой для Иржи Ярошика в качестве главного тренера приволжского клуба.

«Как оценю игру команды? Безобразно (смеется). Победа должна была нам помочь психологически. Хорошо, что она свершилась. Надеюсь, она даст толчок», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

После двух туров «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице группы А, набрав три очка. Стоит отметить, что у всех команд этого квартета одинаковое количество очков, однако у подопечных Ярошика худшая разница забитых-пропущенных голов (2-6).

В следующем туре Кубка России «Оренбург» сыграет с «Факелом».

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Андреев
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