В «Оренбурге» отреагировали на первую победу команды под руководством Ярошика

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался после победы команды над «Сочи» (2:0) в рамках второго тура Кубка России. Эта победа стала первой для Иржи Ярошика в качестве главного тренера приволжского клуба.

«Как оценю игру команды? Безобразно (смеется). Победа должна была нам помочь психологически. Хорошо, что она свершилась. Надеюсь, она даст толчок», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

После двух туров «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице группы А, набрав три очка. Стоит отметить, что у всех команд этого квартета одинаковое количество очков, однако у подопечных Ярошика худшая разница забитых-пропущенных голов (2-6).

В следующем туре Кубка России «Оренбург» сыграет с «Факелом».