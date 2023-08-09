Сенсационный «Факел» грохнул ЦСКА в Кубке России, одержав первую победу в сезоне

ЦСКА и «Факел» сошлись в рамках Кубка России. Матч второго тура группового этапа состоялся 9 августа на стадионе «ВЭБ Арена».

ЦСКА ураганно провёл московское дерби в прошедшую субботу, но матч на Кубок России всё равно вызывал вопросы. Уж слишком слаб резерв у Владимира Федотова, а в такую жару играть через два дня на третий очень утомительно. Главный тренер ЦСКА естественно дал шанс проявить себя молодёжи. Так в старте появились Тороп, Рядно, Ермаков и Арбузов. Рядом были опытные дядьки – Набабкин, Виллиан, Мойзес, Гайич, Заболотный.

И что-то синергии у этого состава ЦСКА не получилось. Да, «армейцы» первыми создали опасный момент и должны были счёт открывать: Ермаков проникающей передачей в чужую штрафную нашёл Гайича, Милан выманил на себя Гудиева и прострелил вдоль ворот на Заболотного. Антон с 4 метров бил в пустой створ, но умудрился пальнуть в небеса. И расплата последовала моментально: Рядно на своей половине поля потерял мяч. Мастерной после отбора отпасовал на Максимова, форвард «Факела» спокойно осмотрелся и метров с 15 упаковал мяч в угол ворот – 0:1.

«Факел» забил и стал спокойно играть, без особых проблем сдерживая натиск ЦСКА. Да и натиска этого особо не ощущалось, был только не самый опасный удар Мойзеса после подачи от угла поля. Владимир Федотов тройной заменой признал, что не угадал с составом. Сразу после перерыва ушли с поля Ермаков, Арбузов и Заболотный, а вышли Чалов и Мухин (герои недавнего московского дерби) с Гаичем.

Но и в новом сочетании ничего не заработало. «Факел», который в этом сезоне проиграл все 4 матча, под атаками ЦСКА чувствовал себя вольготно. После часа игры Федотов уже восстановил основу по фамилиям, выпустив Облякова вместо Рядно. И опять же никаких положительных изменений в игре. Время шло, счёт не менялся, а пятая замена уже стала вынужденной – вместо Гайича появился молодой Глебов.

И вот тут «Факел» окончательно добил соперника. Разыграли аут, с правого края метко подал Альшин, а Максимов выскочил из-за спин защитников и неотразимо пробил головой – 0:2. Есть первая победа «Факела» в сезоне, не просто первая победа, а вообще воронежцы впервые не проиграли. А ЦСКА, видимо, слегка подустал.