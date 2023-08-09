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Кубок России

Сенсационный «Факел» грохнул ЦСКА в Кубке России, одержав первую победу в сезоне

09 Августа 2023 • 20:28 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
0:2
Факел
окончен

ЦСКА и «Факел» сошлись в рамках Кубка России. Матч второго тура группового этапа состоялся 9 августа на стадионе «ВЭБ Арена».

Протокол игры  
ЦСКА Москва0:2Факел
  15'Максимов Максим (0:1)
  79'Максимов Максим (0:2)
Тороп ВладиславМойзес МоураНабабкин КириллВиллиан Роша  87'Рядно Михаил 57' (Обляков Иван ( 57') Арбузов Ярослав 46' (Гайч Адольфо ( 46') Ермаков Никита 46' (Чалов Фёдор ( 46') Гаич Милан II 78' (Глебов Кирилл ( 78') Мендес ВикторЗделар СашаЗаболотный Антон 46' (Мухин Максим ( 46')
Запасные: Акинфеев ИгорьФайзуллаев АббосбекЛукин МатвейШайхутдинов ВладимирНосков ЕгорКисляк МатвейКучаев Константин
Гудиев ВиталийБрызгалов Сергей 36' (Мендель Андрей ( 36') Суслов КириллЧеров Василий 64' (Альшин Ильнур ( 64') Багамаев АбдулаКвеквескири Ираклий 64' (Моцпан Никита ( 64'  84') Магаль РусланМастерной ВладиславДолгов Александр 64' (Якимов Вячеслав ( 64') Ивахнов Матвей  47' 50' (Ивлев Андрей ( 50') Максимов Максим
Запасные: Доровских ВячеславАппаев ХызырМарков ЕвгенийБеленов АлександрБожин Сергей
09 августа. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

ЦСКА ураганно провёл московское дерби в прошедшую субботу, но матч на Кубок России всё равно вызывал вопросы. Уж слишком слаб резерв у Владимира Федотова, а в такую жару играть через два дня на третий очень утомительно. Главный тренер ЦСКА естественно дал шанс проявить себя молодёжи. Так в старте появились Тороп, Рядно, Ермаков и Арбузов. Рядом были опытные дядьки – Набабкин, Виллиан, Мойзес, Гайич, Заболотный.

И что-то синергии у этого состава ЦСКА не получилось. Да, «армейцы» первыми создали опасный момент и должны были счёт открывать: Ермаков проникающей передачей в чужую штрафную нашёл Гайича, Милан выманил на себя Гудиева и прострелил вдоль ворот на Заболотного. Антон с 4 метров бил в пустой створ, но умудрился пальнуть в небеса. И расплата последовала моментально: Рядно на своей половине поля потерял мяч. Мастерной после отбора отпасовал на Максимова, форвард «Факела» спокойно осмотрелся и метров с 15 упаковал мяч в угол ворот – 0:1.

«Факел» забил и стал спокойно играть, без особых проблем сдерживая натиск ЦСКА. Да и натиска этого особо не ощущалось, был только не самый опасный удар Мойзеса после подачи от угла поля. Владимир Федотов тройной заменой признал, что не угадал с составом. Сразу после перерыва ушли с поля Ермаков, Арбузов и Заболотный, а вышли Чалов и Мухин (герои недавнего московского дерби) с Гаичем.

Но и в новом сочетании ничего не заработало. «Факел», который в этом сезоне проиграл все 4 матча, под атаками ЦСКА чувствовал себя вольготно. После часа игры Федотов уже восстановил основу по фамилиям, выпустив Облякова вместо Рядно. И опять же никаких положительных изменений в игре. Время шло, счёт не менялся, а пятая замена уже стала вынужденной – вместо Гайича появился молодой Глебов.

И вот тут «Факел» окончательно добил соперника. Разыграли аут, с правого края метко подал Альшин, а Максимов выскочил из-за спин защитников и неотразимо пробил головой – 0:2. Есть первая победа «Факела» в сезоне, не просто первая победа, а вообще воронежцы впервые не проиграли. А ЦСКА, видимо, слегка подустал.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Факел
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Комментарии (1)
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ингерман
09 Августа 2023 в 20:36
ай маладца максимка! обе сиськи ацтянул сисястым.. А-ха-ха-ха! )))
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