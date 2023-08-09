Сергеев забил «бывшим» и принёс «Зениту» минимальную победу в Самаре

«Крылья Советов» и «Зенит» сыграли в рамках Кубка России. Матч второго тура группового этапа состоялся 9 августа на стадионе «Самара Арена».

«Крылья» и «Зенит» к матчу подходили с диаметрально противоположным настроением. Самарцы на выходных уничтожили «Ростов», отгрузив команде Карпина пять мячей, и закрепились в лидирующей группе. А «Зенит» проиграл «Динамо» в драматичном матче и показал худший результат за первые три тура РПЛ с далекого 2013 года. Правда, о результатах чемпионата команды пока не думали, ведь встречались они в Кубке России.

Семак конечно же прибег к ротации, но не в таком объёме как «Спартак» вчера. Васютин, Алип, Круговой, Марио Фернандес, Сутормин и молодой Васильев появились в старте. Осинькин тоже выпустил состав не самый основной, ещё и сняв Гарре с Бейлом в перерыве. За первые 45 минут счёт не поменялся, более того, «Зенит», ведший игру, ни разу не попал в створ ворот. Довольно-таки пресное зрелище выдали команды в первом тайме.

Правда, начиналось всё многообещающе. Густаво Мантуан на подступах к штрафной площади мяч получил и с души закрутил в левый угол. Бразилец обкрутил Ломаева, но мяч в итоге сотряс штангу. Моментально ответили «Крылья Советов»: Карпицкий открылся в примерно похожей позиции, мяч получил и пробил на силу, но попал точно в корпус Васютину.

Далее «Зенит» заиграл с преимуществом, однако чего-то не хватало питерским атакам. То опасный прострел Мантуана прервёт Ломаев, то Васильев занервничает на шикарной позиции и метров с девяти пробьёт в защитника. В ответ мазали и «Крылья». Барач выиграл верх после подачи от угла поля, но плотно пробил рядом со штангой. Аттракцион невиданной щедрости завершился во втором тайме.

После углового «Крыльев» размашисто раскрылась контратака «Зенита». Караваев ускорился по правому флангу, своевременно прострелив в центр. А там Иван Сергеев первым касанием мяч укротил, а вторым прошил голкипера – 0:1. «Зенит» отличился первым ударом в створ ворот, однако гол этот назревал уже давно. «Крылья Советов» совсем не походили на ту команду, которая пару дней назад кромсала «Ростов».

Постепенно инициатива стала переходить к волжанам, «Зенит» стал удерживать минимальную победу. Вот только скоростей не хватало «Крыльям». За счёт индивидуальных действий пытался решить Салтыков, но удары Никиты блокировал Алип, а рикошеты летели не в створ. Солдатенков опасно скидывал на дальнюю штангу после стандартов, а на туда никто не добегал. Не хватало конкретики «Крыльям», а «Зенит» просто думал о финальном свистке.

Так и докатили до финиша. Питерцы одержали вторую победу на групповом этапе Кубка России и пока идут без пропущенных мячей на турнире.