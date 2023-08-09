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Кубок России

Сергеев забил «бывшим» и принёс «Зениту» минимальную победу в Самаре

09 Августа 2023 • 20:28 Комментировать (8)
Крылья Советов
0:1
Зенит
окончен

«Крылья Советов» и «Зенит» сыграли в рамках Кубка России. Матч второго тура группового этапа состоялся 9 августа на стадионе «Самара Арена».

Протокол игры  
Крылья Советов0:1Зенит
  50'Сергеев Иван II (0:1)
Ломаев ИванБейл Гленн 46' (Салтыков Никита ( 46') Солдатенков АлександрБарач МатеоРассказов НиколайИванисеня Дмитрий 73' (Бабкин Сергей ( 73') Витюгов Максим 90' (Костанца Фернандо ( 90') Шитов ВладиславРахманович АмерГарре Бенхамин 46' (Горшков Юрий ( 46') Карпицкий Егор 70' (Хубулов Владимир ( 70')
Запасные: Ежов РоманБобёр ИванФролов Евгений ВадимовичОвсянников БогданЛысов АлексейГапонов ИльяЕвгеньев Роман
Васютин АлександрДуглас Сантос 68' (Кассьерра Матео ( 68') Алип НуралыЭракович СтрахиньяКараваев ВячеславВасильев Дмитрий 79' (Клаудиньо Родригес ( 79') Сутормин АлексейКруговой ДанилФернандес Марио 59' (Бакаев Зелимхан ( 59') Сергеев Иван II 79' (Коваленко Александр ( 79') Мантуан Густаво 68' (Кейрос Ду ( 68')
Запасные: Ерохин АлександрРенан РобертКержаков МихаилАдамов Денис
09 августа. Стадион "Самара Арена" (Самара).

 

«Крылья» и «Зенит» к матчу подходили с диаметрально противоположным настроением. Самарцы на выходных уничтожили «Ростов», отгрузив команде Карпина пять мячей, и закрепились в лидирующей группе. А «Зенит» проиграл «Динамо» в драматичном матче и показал худший результат за первые три тура РПЛ с далекого 2013 года. Правда, о результатах чемпионата команды пока не думали, ведь встречались они в Кубке России.

Семак конечно же прибег к ротации, но не в таком объёме как «Спартак» вчера. Васютин, Алип, Круговой, Марио Фернандес, Сутормин и молодой Васильев появились в старте. Осинькин тоже выпустил состав не самый основной, ещё и сняв Гарре с Бейлом в перерыве. За первые 45 минут счёт не поменялся, более того, «Зенит», ведший игру, ни разу не попал в створ ворот. Довольно-таки пресное зрелище выдали команды в первом тайме.

Правда, начиналось всё многообещающе. Густаво Мантуан на подступах к штрафной площади мяч получил и с души закрутил в левый угол. Бразилец обкрутил Ломаева, но мяч в итоге сотряс штангу. Моментально ответили «Крылья Советов»: Карпицкий открылся в примерно похожей позиции, мяч получил и пробил на силу, но попал точно в корпус Васютину.

Далее «Зенит» заиграл с преимуществом, однако чего-то не хватало питерским атакам. То опасный прострел Мантуана прервёт Ломаев, то Васильев занервничает на шикарной позиции и метров с девяти пробьёт в защитника. В ответ мазали и «Крылья». Барач выиграл верх после подачи от угла поля, но плотно пробил рядом со штангой. Аттракцион невиданной щедрости завершился во втором тайме.

После углового «Крыльев» размашисто раскрылась контратака «Зенита». Караваев ускорился по правому флангу, своевременно прострелив в центр. А там Иван Сергеев первым касанием мяч укротил, а вторым прошил голкипера – 0:1. «Зенит» отличился первым ударом в створ ворот, однако гол этот назревал уже давно. «Крылья Советов» совсем не походили на ту команду, которая пару дней назад кромсала «Ростов».

Постепенно инициатива стала переходить к волжанам, «Зенит» стал удерживать минимальную победу. Вот только скоростей не хватало «Крыльям». За счёт индивидуальных действий пытался решить Салтыков, но удары Никиты блокировал Алип, а рикошеты летели не в створ. Солдатенков опасно скидывал на дальнюю штангу после стандартов, а на туда никто не добегал. Не хватало конкретики «Крыльям», а «Зенит» просто думал о финальном свистке.

Так и докатили до финиша. Питерцы одержали вторую победу на групповом этапе Кубка России и пока идут без пропущенных мячей на турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов
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Комментарии (8)
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Zenituwka
09 Августа 2023 в 20:55
Очередная поносная по качеству игра. Семак аут. Васильев нравится, надеюсь продолжат ему доверять. По стилю чем то Горецку напоминает.
ингерман
09 Августа 2023 в 20:48
ай заслуженная в полнаги пабеда зенита.. но пора меняць атношение к игре.. )))
TEREX
09 Августа 2023 в 20:46
адно слова апосля такова мачта - ПАЗОР..)) симак бири шынэль иди ф уфу
Ginlik
09 Августа 2023 в 20:45
100% пенальти в ворота зинита не поставили. Мешков то псина редкостная это конечно понятно, но крылья то намного мощнее играли!
wertygaz
09 Августа 2023 в 20:42
Мешков помог Зениту в очередной раз. Пенальти проморгал. Всегда когда «чемпиону» нужен результат нужный человек на ВАР…
Zenituwka
09 Августа 2023 в 21:00
Зениту прям нужен был результат?))) Ты там нетрезв что-ли?))
wertygaz
09 Августа 2023 в 21:08
А что не нужен был? А Семака спасти, он то на грани уже был поди…
ингерман
09 Августа 2023 в 20:39
ай енту пабеду и пабедой-та и не назваць.. флегма - ппх! А-ха-ха-ха! )))
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