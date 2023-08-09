Почти 20 тысяч болельщиков посетили матч «Крыльев Советов» с «Зенитом»

Стало известно, сколько зрителей присутствует на матче второго тура группового этапа Кубка России «Крылья Советов» - «Зенит».

Встреча между командами проходит в Самаре на «Солидарность Арене». Как сообщил диктор на стадионе, на трибунах сейчас присутствует 18 617 человек.

Игра Кубка России Пути РПЛ между «Крыльями Советов» и «Зенитом» продолжается в эти минуты. За всеми событиями поединка вы можете следить в подробной текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. На данный момент «сине-бело-голубые» ведут в счете – 1:0. Автором пока единственного гола стал форвард Иван Сергеев.