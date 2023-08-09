Мостовой объяснил, почему «Оренбург» обыграл «Сочи»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался после победы «Оренбурга» над «Сочи». Встреча второго тура Кубка России завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Иржи Ярошика.

«Сегодняшняя победа «Оренбурга» была вполне закономерна. Потому что хозяева поля вышли более-менее основным составом, а сочинцы, можно сказать, резервным», — цитирует Мостового Rusfootball.

За два тура группового этапа Кубка России «Оренбург» набрал три очка, разгромно проиграв ЦСКА (0:6) и одержав победу над «Сочи» (2:0).

В следующем туре Кубка России «Оренбургу» предстоит встретиться с воронежским «Факелом».