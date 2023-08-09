ЦСКА пропустил второй гол в матче с «Факелом»

Проигравший все стартовые матчи сезона «Факел» близок к тому, чтобы отпраздновать первую победу. Команда Вадима Евсеева гостит у ЦСКА в кубковом матче и провела уже второй гол в ворота «армейцев». На 15-й минуте Максим Максимов стал автором первого результативного удара. За 11 минут до окончания игрового времени он же удвоил перевес «Факела». С правого фланга Ильнур Альшин выполнил навес в штрафную, а там Максимов опередил Виллиана и головой вколотил мяч в сетку. На табло горят цифры 0 и 2. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.