​Захарян в запасе: «Динамо» назвало состав на матч с «Краснодаром»

Во втором туре группового этапа Кубка России «Динамо» будет играть против «Краснодара». Наставник московской команды Марцел Личка принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Лещук, Бессмертный, Сазонов, Фернандес, Скопинцев, Фомин, Гагнидзе, Макаров, Лесовой, Грулёв, Гладышев.

Полузащитник Арсен Захарян начнёт игру на скамейке запасных.

Матч между «Динамо» и «Краснодаром» стартует в 20:45 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.

Напомним, что на выходных «Динамо» сотворило сенсации, обыграв «Зенит» на выезде в третьем туре Премьер-лиги.