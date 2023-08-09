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Сергеев забил «Крыльям», «Зенит» повёл в счёте

09 Августа 2023 • 19:45 Комментировать
Крылья Советов
0:1
Зенит
окончен

«Крылья Советов» и «Зенит» проводят упорный кубковый матч в Самаре. Первый тайм прошёл без результативных ударов, а сразу после возобновления игры чемпионы Премьер-лиги все же открыли счет. После углового у ворот гостей подопечные Сергея Семака контратаковали по правому краю поля, в итоге мяч был доставлен Ивану Сергееву в штрафную, и тот метров с семи на силу пробил мимо голкипера в левый угол ворот. Воспитанник «Крыльев» не праздновал гол в ворота бывшей команды, но это не сказывается на счете - 0:1 на табло. В онлайн-таблице «Зенит» набирает шесть очков, у соперника пока нет баллов. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Иван Сергеев
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