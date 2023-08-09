Заболотный не забил в пустые ворота, а «Факел» ответил голом

В дебюте кубкового матча ЦСКА и «Факел» обменялись убойными моментами. Антон Заболотный оказался фактически у пустых ворот и метров с трёх запустил мяч гораздо выше рамки. А вот соперник не простил. Михаил Рядно потерял мяч в центре поля, Максим Максимов получил много времени для принятия решения и в итоге метко пробил в левый нижний угол ворот хозяев.

Счет стал 1:0 в пользу «Факела». На этот момент у всех команд группы по три очка. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.