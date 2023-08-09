Хохлов: «Реализация сегодня просто подвела»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Счет 0:2 вас не порадовал. Но, с другой стороны, удалось посмотреть на ближайший резерв. Можете кого-то из своих ребят особенно выделить?

- Да после игры я не люблю какой-то быстрый анализ проводить, кого-то выделять или не выделять. Счет неприемлемый, но в первом тайме у нас не все вошли в игру. Ребята молодые, которые вышли, те, кого мы в первый раз использовали, к ним вообще не могу предъявить претензий. Да, давление, первая игра. С этим давлением справились и нормально провели игру. Столько моментов, сколько мы создали, реализация сегодня просто подвела. Такое количество… Четыре выхода один на один, по-моему, еще были моменты, добивания с пяти, с семи метров. Забивать нужно, чтобы выиграть.