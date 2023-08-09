Пономарёв назвал лучшего игрока ЦСКА

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев, следящий за всеми событиями и новостями из своего клуба, назвал лучшего, по его мнению, игрока ЦСКА на данный момент. Он считает, что им является Максим Мухин, который, по мнению Пономарева, растет в игровом смысле не по дням, а по часам.

- У нас неплохой парень — Мухин, он хорошо зарекомендовал себя в начале этого сезона. Он и в прошлом году неплохо использовал то время, которое ему давал тренер, сейчас он уже повзрослел, стал попадать в основной состав, заматерел, набрал отличную форму, - цитирует слова Пономарева Газета.Ru.

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