Дьяков: «Локомотив» — кубковая команда

Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков высказался о шансах московского «Локомотива» в текущем розыгрыше Кубка России.

«Локомотив» исторически был кубковой командой. Так сложилось, что команда в этом турнире достойно выступает. Поэтому, этот сезон не будет исключением», — приводит слова Дьякова Vprognoze.

«Локомотив» выиграл оба матча группового этапа Кубка России, одолев «Урал» (2:1) и «Рубин» (1:0). На данный момент подопечные Михаила Галактионова возглавляют квартет B. В третьем туре Кубка России «железнодорожники» встретятся с «Ростовом».

Напомним, действующим обладателем данного трофея является ЦСКА.