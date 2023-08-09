Ярошик: «Во втором тайме мы играли очень плохо»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Сочи».

- С первой победой вас здесь в Оренбурге. За счет чего удалось обыграть «Сочи»?

- В первом тайме мы выглядели намного лучше, чем во втором. В первом - мы создали несколько моментов, которые в итоге оказались решающими. Первый тайм был очень похвальный. Во втором тайме мы играли очень плохо.

- Как оцените игру вратаря? Мы уже говорили перед матчем, кажется, он оправдал авансы.

- Очень рад за него тоже. Я не сомневался, что он покажет достойную игру, и сегодня он был лучшим игроком матча. Если бы не он, мы бы могли в ничью сыграть или проиграть. Во втором тайме он нас несколько раз спас, у него было много работы. Я этого ожидал, но он нам очень много помог.