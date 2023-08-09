Осинькин: «Желаю Сергееву всего самого хорошего, кроме голов в сегодняшнем матче»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Зенитом».

- В прошлом сезоне с «Зенитом» играли в Кубке и побеждали. Но последняя игра была поражением со счетом 1:5 в чемпионате. Можете сравнить тот «Зенит» и нынешний?

- Наверное, все-таки аналогии надо с кубковым матчем проводить, потому что мы знаем составы команд, до игры мы это не понимали, и плюс-минус это такой состав, где нет лидеров. Поэтому, конечно, когда в строю у «Зенита» все лидеры, с ним играть невероятно трудно. Сейчас наши шансы возрастают, мы готовы бороться и тоже сейчас даем небольшую практику футболистам, кто ее меньше имел.

- Сегодня с первых минут на поле появится Иван Сергеев, Коваленко остался в запасе, уже успели с ними о чем-то пообщаться?

- Нет, не успел, так получается, что перед игрой слишком много сейчас дел. Не получается встретиться, я уверен, что после игры мы немножко пересечемся и перекинемся какими-то словами. Он всегда очень позитивный, отзывчивый, желаю ему всего самого хорошего, кроме голов в сегодняшнем матче.

- Кстати, по поводу голов, в прошлой кубковой игре в Санкт-Петербурге Сергеев отметился дублем. Сегодня знаете, как его закрыть и не позволить это сделать?

- Сказать легче, чем сделать, но в любом случае у нас есть определенный план на игру. Мы предполагали, что Ваня будет в стартовом составе, рассказали обо всем, о его сильных сторонах и том, как надо себя вести. Только матч покажет, сможем ли мы это сделать или нет.

- К индивидуальным тренировкам приступил Денис Якуба. Насколько оцените его состояние, когда болельщикам стоит ждать его появления на поле?

- Пока эти индивидуальные тренировки еще даже без мяча, у него была очень сложная травма, он много пропустил, и сейчас тренерскому штабу, а не медицинскому, сложно планировать. Давайте подождем, но самое главное, что у него уже нет тех болей, что его беспокоили, и он начинает программу восстановления.

- Сегодня на матче ожидается около 17 000 болельщиков, наверное, самый большой показатель для Самары за последний период. Готовы к этому?

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- Наверное, готовы. В последнее время бывало, что много болельщиков приходило. В первую очередь вспоминается матч со «Спартаком» в чемпионате. Нам только приятно, хотим, чтобы эта минимальная цифра у нас была всегда.