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Евсеев: «Вот когда будет Воронеж наглый на поле, тогда результаты придут»

09 Августа 2023 • 18:33 Комментировать
ЦСКА Москва
0:1
Факел
2-й тайм

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Видели в Калининграде матч с «Балтикой», сейчас - с ЦСКА, всё в сжатые сроки, плюс состав меняется, насколько это возможно. Как оцениваете готовность команды к сегодняшнему матчу в Кубке?

- Он должен меняться, у нас было два дня на восстановление. У соперника - три дня. Конечно, было бы у нас три дня, может быть, мы бы играли другим составом. А так у нас есть люди, которые еще не восстановились. У нас следующий матч через три на четвертый с «Зенитом», поэтому сегодня будут играть те, кто у нас мало принимал участия в играх.  Молодые игроки тоже выйдут на поле.

- Можно сказать, что интервью - официальная претензия на то, как…

- … Претензий нет, никакой претензии нет. У кого-то такой календарь, у кого-то другой. Мы просто говорим факты, вот и всё. Нам перед «Енисеем» сделали один день отдыха, то есть, мы не на два на третий играли, а три на четвертый. Поэтому мы восстановились. На сегодняшний день это объективные причины. У нас много причин, но о них говорить не будем, потому что то в Калининграде, а сейчас в Москве, а потом в Питер. В Воронеж не заезжаем.

- Видели ваши матчи. Моменты есть, причем создаются в достаточно большом количестве, а вот голов достаточно мало, отсюда, наверное, результаты. Реализация - главная проблема?

- Нет, не это главное. Главное - отношение футболистов к игре. Надо возвращаться к прошлому сезону, чтобы у нас был характер, огромное, запредельное желание, чтобы вернулось выражение воронежское, которое никому не нравится: «Наглецы». Вот когда будет Воронеж наглый на поле, тогда результаты придут.

- А куда это делось?

- Ну вот и делось пока что. Потому что это психология, от которой никуда не деться. Главное, что мы вместе - футболисты, тренерский штаб, руководство, поэтому никто кроме нас.

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Факел Вадим Евсеев
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