Федотов: «Новички уже в пути»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Матч против «Факела», команды, у которой пока нет побед в Кубке и чемпионате. С одной стороны, это, наверное, вдохновляет, потому что у вас статус фаворита, с другой стороны, это всегда какие-то подводные камушки могут проявляться. Как вам все это видится?

- Как видится? Мы уважаем любого соперника. Это Кубок, где команды выходят в равных условиях. Групповой этап - не групповой, мы настроены серьезно, потому что это ступенька, по которой нужно взбираться, чтобы дойти до трофея. Здесь по-другому я не знаю, чего сказать. С этим нужно бороться, потому что придут зрители, и нужно играть в хороший динамичный футбол.

- С учетом того, что каждый раз в заявке видим много молодых ребят, сегодня там видим Рядно, Арбузова, думаю, еще и в этом смысле Кубок для вас очень важен, потому что молодые ребята обрастают «игровым мясом»?

- Да, есть, как говорится, возможность задействовать молодых ребят. Некоторые даже появляются в РПЛ. Поэтому это хороший шанс заявить о себе и в целях, задачах на футбол. Я думаю, что это здорово. Они стараются, мы видим их посыл и от них готовность выйти и помочь своей команде.

- Когда мы увидим приобретения у ЦСКА?

- Скоро, уже в пути.

- Кто это?

- Пока секрет. А то вдруг где-нибудь… Очень часто в нынешних условиях, казалось бы, уже всё решено, и какие-то проволочки постоянно встречаются. Подождем и объявим.