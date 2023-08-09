Семак назвал причину отсутствия лидеров в Самаре

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Вас признали лучшим тренером прошлого сезона. Команда как-то уже поздравила?

- Это в прошлом сезоне осталось, об этом не думаем и не вспоминаем, готовимся к этому сезону.

- «Зенит» провел свой матч в воскресенье, «Крылья Советов» играли в субботу. Как-то это может сказаться на сегодняшней игре?

- Я думаю, да. Конечно, день - это достаточно много, в выездных матчах особенно. Играем через два дня на третий. Конечно, есть сложности.

- Сегодня не приехали Вендел и Барриос. С чем это связано, тем более, что у Барриоса дисквалификация на тур чемпионата. Он мог бы сыграть сегодня.

- Мог бы, но здесь дисквалификация, он не сыграет. По поводу Вендела - он позже присоединился, поэтому еще не готов в таком ритме играть.

- Отсутствие Ренана в старте - это ротация, или реакция на его игру в прошлом матче?

- И ротация. Мы смотрим, даем возможность другим игрокам проявить себя, посмотреть. Смотрим те или иные взаимодействия, которые нам могут понадобиться в течение сезона.

- Также нет сегодня Мостового, что с ним?

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- У Андрея небольшое повреждение, посмотрим. Пока он не работает в общей группе.

- В прошлом матче здесь в Самаре вы крупно победили со счетом 5:1. Тогда раззабивался Малком. Какие ожидания от сегодняшнего матча? Как изменились «Крылья»?

- Каждый матч - новая история. Тот матч - это тот матч, нынешний - это нынешний. Это Кубок, естественно, многие команды делают большие ротации в матчах на Кубок, смотрят ближайший резерв, поэтому параллели проводить нельзя. Что касается «Крыльев», они очень хорошо начали сезон, много забивают, смотрятся достаточно интересно, поэтому посмотрим.