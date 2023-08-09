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Кубок России

Первая тренерская победа Ярошика в России: «Оренбург» разобрался «Сочи» в Кубке

09 Августа 2023 • 18:13 Комментировать (2)
Оренбург
2:0
Сочи
окончен

В первом по хронологии кубковом матче среды в Оренбурге местная одноимённая команда принимала «Сочи».

Протокол игры  
Оренбург2:0Сочи
(1:0) Флорентин Сесар Габриэль12'  
(2:0) Оганесян Степан25'  
Ходанович АндрейАдамов АрсенБашич ИванГогличидзе ЛеоХотулёв ДанилаПерес МатиасФлорентин Сесар Габриэль 64' (Ковалёв Юрий ( 64') Муро Томас  50' 64' (Гюрлюк Эмирджан ( 64') Мансилья Брайан Эсекиэль 78' (Сидоров Максим ( 78') Марин Джимми 64' (Капленко Кирилл ( 64') Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 16' (Оганесян Степан ( 16')
Запасные: Титков НиколайОбухов ВладимирКапустянский ДаниилСысуев НиколайПолуяхтов ВладимирПеченин КириллГойкович Ренато
Гойло НикитаАлвес МарселоМаргасов Тимофей 61' (Аносов Данил ( 61') Медведев ЮрийМещанинов АртёмЮрганов ИгорьБурмистров Никита 46' (Заика Кирилл ( 46') Шипунов Тимофей  39' 46' (Кравцов Кирилл ( 46'  81') Дерюгин Александр 46' (Де лас Куэвас Мигель ( 46') Батырев Амир 71' (Киракосян Давид ( 71') Игнатьев Иван
Запасные: Миладинович ИванРубанов ДенисМакарчук АртёмАгбалака СоломонЗаболотный НиколайЛитвинов Вячеслав
09 августа. Стадион "Газовик".

В первом туре группового этапа Пути РПЛ «Оренбург» провёл крайне неудачный матч. На родном стадионе команда Иржи Ярошика потерпела вдвойне крупное поражение от ЦСКА – 0:6. Да, там были два удаления у «газовиков», но всё равно проигрывать с теннисным счётом как-то излишне. Что касается «Сочи», то подопечные Дмитрия Хохлова успешно съездили в Черноземье, где обыграли «Факел». Со счётом 1:3 проиграла тогда воронежская команда. Если брать чемпионатные дела, то «Оренбург» и «Сочи» на двоих за три тура набрали четыре очка. Негусто, мягко говоря. «Барсы» имеют в турнирной таблице РПЛ три балла – а у «газовиков», соответственно, одно очко.

На стартовых минутах в отчётной встрече шла борьба за инициативу, и черноморцам удалось быстро отправить мяч в чужие ворота. Батырев послал проникающий пас вперёд, находившийся в офсайде Игнатьев не коснулся мяча, и один на один с дебютантом «Оренбурга» Ходановичем удачно выскочил Бурмистров. Казалось, что счёт стал 0:1, но было рано так думать. Главный арбитр Евгений Турбин просмотрел ВАР-монитор и отменил взятие ворот. «Вне игры» там действительно не было, однако Бурмистров подыграл себе рукой в районе локтевого сгиба, что чётко видно на видеоповторе.

После этого сочинцы как будто пропали с футбольного поля, инициатива всецело захватилась оренбуржцами. И на двенадцатой минуте счёт был открыт уже официально, причём в другую сторону. Мансилья навесил слева к дальней штанге, Воробьёв пострадал после верховой борьбы с Марсело Алвесом, от которого мяч отскочил Флорентину, и тот упаковал игровой снаряд в правый нижний угол (1:0). Воробьёв в данном эпизоде неудачно приземлился на левую руку. Он был унесён с поля на носилках и заменён на Оганесяна.

Надо признать, что Иржи Ярошик угадал, кого выпустить вместо травмированного футболиста. Поскольку именно Оганесян стал автором второго гола хозяев. На 25-й минуте Степан, получив передачу от Мансильи, сместился с левого фланга к ближнему углу штрафной площади и по красивой траектории закрутил мяч под дальнюю девятку (2:0). «Оренбург» стал напоминать сам себя образца прошлого сезона, когда он дома разбирался со всякими соперниками, невзирая на их статус. Но тут гости предстали всё-таки далеко не в основном составе.

Что отметить про «Сочи»? Команда Дмитрия Хохлова создавала большинство своих моментов повторяемым способом – путём выходов один на один. Чем закончился пробег Бурмистрова на старте встречи, вы помните. Впоследствии по ходу матча ещё несколько раз были у гостей рандеву с Ходановичем – и вратарь оренбуржцев преуспевал почти всегда. Почти – потому что разок в подобной ситуации его работу выполнил Адамов, вернувшийся назад и вынесший мяч на угловой из-под пассивного Игнатьева, который всё никак не может вновь обрести себя.

После перерыва «Оренбург» действовал, что называется, по счёту, и смог удержать преимущество в два мяча. Был у «Сочи» атакующий всплеск в районе 70-й минуты, но Заика тогда не попал в дальний угол с левого полуфланга, а дистанционный удар Медведева в противоположный угол отразил Ходанович. Ближе к 90-й минуте команды обменялись острыми моментами: Перес вынес мяч с ленточки после удара Силвейры, а Гюрлюк в ответной атаке не переиграл Гойло, выйдя с ним один на один.

В общем, «Оренбург» одержал первую победу при Иржи Ярошике у руля. Команда из Южного Урала набрала три очка по итогам двух матчей в групповом этапе Кубка России. У «Сочи» осталось столько же. Дальше в группе 1 играют ЦСКА и «Факел» на «ВЭБ Арене».

Кирилл Иванцов

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Комментарии (2)
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Evgen 86
09 Августа 2023 в 19:42
Молодцы 56е👍
Alexs
09 Августа 2023 в 18:47
Оренбург» молодцы. Браво!
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Окончен
Оренбург Оренбург
Сочи Сочи
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2.45 3.75 2.80
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61 мин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Факел Факел
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