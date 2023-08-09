Чепчугов считает, что «Локомотив» сделал правильную ставку на Галактионова

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов поделился мнением о работе наставника московского «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Новое руководство «железнодорожников» сделало, на мой взгляд, правильную ставку на тренера Галактионова. Мне нравится его фамилия, потому что это связано с Галактикой», — заявил Чепчугов «РБ Спорту».

Бывший футболист признался, что ему очень понравился матч «Локомотива» против «Рубина», в котором команда Галактионова одержала победу со счетом 1:0.

Предстоящий матч «Локомотив» проведет 12 августа. Соперником «красно-зеленых» в игре четвертого тура чемпионата России станут «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 15:00 по мск.