«Зенит» объявил состав на матч против «Крыльев Советов»

Во втором туре группового этапа Кубка России «Зенит» будет играть на выезде против «Крыльев Советов». Наставник питерской команды Сергей Семак решил включить в основной состав следующих исполнителей:

Васютин, Караваев, Алип, Эракович, Сантос, Круговой, Фернандес, Сутормин, Васильев, Мантуан, Сергеев.

Матч между «Крыльями Советов» и «Зенитом» начнётся в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Напомним, что свой последний матч «Зенит» проиграл, уступив «Динамо» в чемпионате России со счётом 2:3.