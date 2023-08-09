​Акинфеев и Чалов в запасе: ЦСКА назвал состав на игру с «Факелом»

В среду вечером ЦСКА проведёт домашний матч против «Факела» в рамках второго тура группового этапа Кубка России. Наставник московской команды Владимир Федотов включил в стартовый состав таких игроков:

Тороп, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Рядно, Мендес, Зделар, Ермаков, Арбузов, Заболотный.

Отметим, что голкипер Игорь Акинфеев и нападающий Фёдор Чалов начнут игру на скамейке для запасных.

Матч Кубка России между ЦСКА и «Факелом» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.