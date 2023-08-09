«Оренбург» забил ещё один гол в ворота «Сочи»

«Оренбург» принимает «Сочи» в кубковом матче. Гости первыми отправили мяч в сетку ворот, но гол Никиты Бурмистрова отменил арбитр, усмотрев с его стороны игру рукой. Тут же хозяева использовали свой шанс, и Сесар Флорентин с правого угла штрафной нанес результативный удар, не без помощи защитника. А вот на 26-й минуте Степан Оганесян слева приблизился к углу штрафной и прицельно стрельнул под дальнюю штангу. Счет стал 2:0 в пользу команды Иржи Ярошика, которая пока не побеждала в текущем сезоне. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.