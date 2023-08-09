​«Оренбург» потерял нападающего из-за травмы

В среду вечером «Оренбург» проводит домашний кубковый матч против «Сочи». Уже по ходу первого тайма рулевому «горожан» Иржи Ярошику пришлось делать вынужденную перестановку в составе. Нападающий Дмитрий Воробьёв после верховой борьбу с соперником неудачно приземлился на руку и получил серьёзное повреждение. Футболиста унесли с поля на носилках.

В срочном порядке вместо Дмитрия Воробьёва на поле вышел Степан Оганесян.

Следить за развитием событий на поле в матче между «Оренбургом» и «Урал» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.