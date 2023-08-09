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Ловчев считает, что «Динамо» снова проиграет «Краснодару», а ЦСКА разгромит «Факел»

09 Августа 2023 • 16:08 Комментировать
Оренбург
2:0
Сочи
1 2.25 X 3.50 2 3.15
2-й тайм

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился прогнозом на четыре предстоящих матча второго тура группового этапа Кубка России.

В своем телеграм-канале Ловчев попробовал предсказать точный счет сразу в четырех поединках, которые пройдут сегодня, 9 августа. По мнению эксперта, «Сочи» и «Зенит» в гостевых матчах окажутся сильнее «Оренбурга» и «Крыльев Советов» соответственно, обе игры завершатся со счетом 2:1.

Кроме того, специалист считает, что ЦСКА разгромит дома «Факел» (3:0), а «Динамо» снова проиграет на своем поле «Краснодару» (0:1).

Прямые трансляция всех матчей вы сможете найти на портале LiveResult, который освещает все игры в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
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