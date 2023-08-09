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Хохлов: «Просто обязаны проводить ротацию, учитывая график с перелётами, переездами, играми»

09 Августа 2023 • 16:05 Комментировать
Оренбург
2:0
Сочи
1 2.25 X 3.50 2 3.15
2-й тайм

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Какие-то перестановки планируете сегодня делать, учитывая, что надо играть в таком тяжелом ритме?

- Конечно, мы просто обязаны, учитывая тот график с перелетами, переездами, играми, поэтому ротация состава будет.

- На какой результат сегодня планируете играть? Может быть, какие-то слабые и сильные стороны соперника изучили? 

- На любой матч настраиваемся на победу, соперника анализируем, разбираем. Как у любой команды есть минусы и плюсы, сильные и слабые стороны. Как раз и хочется сильные стороны всегда нивелировать, а слабыми - воспользоваться.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов Сочи
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ОРЕНБУРГ СОЧИ
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